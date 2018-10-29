Украина может принять следующие “Игры непокоренных” – Порошенко

Президент считает, что украинцы заслужили на это право.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина имеет право принять одни из следующих “Игр непокоренных”. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

“Как по мне, Украина сейчас и украинцы – одна из самых непокоренных наций мира. И мы завоевали это право проводить “Игры непокоренных”, тем более что у нас есть такие бойцы и такие настоящие чемпионы”, – отметил президент.

Порошенко во время видео-конференции поздравил представителей украинской команды с успешным выступлением на “Играх непокоренных”, которые состоялись в Сиднее: ” 20 медалей, 7 из которых золотые. Наши Непокоренные – лучшие. Они – лицо Украины – сильное, красивое, патриотическое”.

В телефонном разговоре участники команды рассказали о своем общении с британским принцем Гарри и о том, что напомнили ему о предварительной договоренности с Президентом Порошенко о проведении следующих “Игр непокоренных” в Украине.

“Игры непокоренных” (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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