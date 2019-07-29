Украинская фехтовальщица выкрасила волосы в розовый цвет в честь победы на чемпионате мира

Самая титулованная украинская фехтовальщица - саблистка Ольга Харлан сменила имидж.

Харлан выставила в социальные сети свою фотографию с розовыми волосами и вытянутым языком.

Харлан пояснила, что это был вызов самой себе - покраситься в розовое, если удастся завоевать медаль на чемпионате мира-2019.

На завершившемся в Будапеште чемпионате мира Ольга завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире саблисток.

Агентство Телевидения Новости