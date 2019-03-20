Спорт
Перейти к списку новостей
20.03.2019 19:49
Просмотров: 118

Украинская футзалистка "заехала" тренеру кулаком в челюсть

Украинская футзалистка заехала тренеру кулаком в челюсть

Член женской сборной Украины по футзалу Анна Сидоренко стала знаменитой. Правда, сделала это весьма сомнительным способом.

Сидоренко, выступающая в чемпионате Украины за команду под названием IMS-НУХТ, в матче национально первенства против команды с названием "Будстар-НПУ" собиралась вводить мяч из аута.

В какой-то момент Сидоренко решила, что тренер "Будстара-НПУ" Александр Ратич мешает ей это сделать.

Далее футзалистка, не долго думая, или, скорее совсем не думая, сжала кулак и нанесла тренеру прямой в челюсть.

Арбитр тут же показал драчунье красную карточку и, соответственно, удалил ее с поля.

Остается добавить, что на тот момент IMS-НУХТ проигрывал со счетом 0:2, после же удаления Сидоренко выиграл - 3:2.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 