Украинская прыгунья в длину вырвала победу в последней, 6-й попытке, на этапе “Бриллиантовой лиги”

Очень драматичная развязка

В Стокгольме на этапе легкоатлетической “Бриллиантовой лиги” свою первую в карьере победу на соревнованиях такого уровня одержала украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук.

Победу Бех-Романчук добыла, благодаря прыжку в заключительной, 6-й попытке, на 6 метров 85 сантиметров.

Украинская легкоатлетака опередила на 2 см Хадди Санью из Швеции, которая во второй попытке на 6 м 83 см.

Также победу в Стокгольме праздновала еще одна украинская легкоатлетка – тоже прыгунья, но не в длину, а в высоту – Ярослава Магучих, преодолевшая планку нв высоте 2.00 метра. Другая украина – Юлия Левченко с тала 2-й с результатом 1 м 98 см.





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