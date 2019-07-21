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Украинская саблистка Ольга Харлан - чемпионка мира-2019

Украинская саблистка Ольга Харлан - чемпионка мира-2019

В столице Венгрии - Будапеште проходит чемпионат мира по фехтованию. В индивидуальном турнире саблисток блистательно выступила украинская саблистка Ольга Харлан.

Харлан завоевала золотую медаль. В драматичном финальном поединке Ольга минимально одолела Софью Великую из России - 15:14. Харлан уступала 13:14, после чего сумела нанести два удара.

Ольга Харлан теперь 6-кратная чемпионка мира. Четыре золотые медали она завоевала в личных соревнованиях саблисток и еще две - в командных.


Агентство Телевидения Новости

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