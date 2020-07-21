Украинские футболисты брестского "Динамо" излечились от коронавируса

В составе действующего чемпиона Беларуси по футболу команды "Динамо" (Брест) выступают три украинских футболиста - Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Ранее у всех них был диагностирован коронавирус.

И, вот, и Милевский, и Нойок, и Хачериди уже излечились от коронавируса и вернулись к тренировочному процессу.

"Мужики, привет! Снова вместе, снова рядом", - подписал Милевский фотографию с тренировки "Динамо".

Агентство Телевидения Новости