Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:08
Просмотров: 105

Украинские футболисты брестского "Динамо" излечились от коронавируса

Украинские футболисты брестского Динамо излечились от коронавируса

В составе действующего чемпиона Беларуси по футболу команды "Динамо" (Брест) выступают три украинских футболиста - Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Ранее у всех них был диагностирован коронавирус.

И, вот, и Милевский, и Нойок, и Хачериди уже излечились от коронавируса и вернулись к тренировочному процессу.

"Мужики, привет! Снова вместе, снова рядом", - подписал Милевский фотографию с тренировки "Динамо".

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 