Украинские футболисты съезжаются в Харьков

25 мая в Харькове официально начался сбор национальной команды перед матчами отбора Евро-2020 против Сербии (7 июня, Львов) и Люксембурга (10 июня, Львов).

Как сообщает официальный сайт УАФ, первыми прибыли игроки "Гента" Роман Яремчук и Игорь Пластун, Василий Кравец из "Леганеса", Марьян Швед из "Селтика" и Иван Петряк, который все еще официально является футболистом "Ференцвароша".

Одновременно с подопечными Андрея Шевченко прибыли восемь кандидатов в молодежную сборную, которая проведет в Харькове совместный сбор с первой командой.

Приехали Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Роман Безус, а также еще три игрока молодежки. 27 и 28 мая прибудут Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Артем Кравец и Эдуард Соболь. 1 июня к ним присоединятся футболисты сборной, выступающие в украинской Премьер-лиге.

Источник: sq.com.ua

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