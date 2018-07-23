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Украинские футбольные клубы узнали своих соперников по третьему квалификационному раунду еврокубков

Украинские футбольные клубы узнали своих соперников по третьему квалификационному раунду еврокубков

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьих квалификационных раундов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Киевское "Динамо", стремящееся пробиться в групповую стадию Лиги Чемпионов, встретится в 3-м квалификационном раунде этого еврокубка с чешской "Славией" из Праги.

Соперником луганской "Зари" по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы будет португальская "Брага".

ФК "Мариуполь", если пройдет соперника по 2-му квалификационному раунду Лиги Европы - команду "Юргорден" из Швеции, сыграет с победителем пары "Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция).

Агентство Телевидения Новости

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