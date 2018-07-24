Украинские спортсмены в РФ работают на миф о «дружбе»

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко решил не отставать от своего начальника и тоже высказался на тему спорта. По его мнению, чем больше медийных выступлений украинских спортсменов произойдет на территории страны-агрессора, тем сложнее будет доказывать на Западе вовлеченность РФ в военный конфликт.

Об этом он заявил в Twitter, комментируя победу украинского боксера Александра Усика в Москве. «Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбе". И это серьезно», - подчеркнул Кириленко.

1

Комментируя идею Владимира Гройсмана о выдаче боксеру за бой в Москве звания Героя Украины, Усик сказал, что украинская власть «преувеличивает мои возможности». И попросил в дальнейшем задавать вопросы про спорт, а не про позицию премьер-министра, сообщает «Радио Свобода».

-----

Ирина Геращенко, Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины:

При всій повазі до наших спортсменів і до їх досягнень і перемог; радості, що Український Прапор піднімається на честь цих перемог; гордості, що лунає український гімн; усвідомлення, що держава має підтримувати розвиток спорту; все ж вважаю популістськими й непродуманими заяви про те, що переможець в спортивному двобої має отримати звання Героя України. Герої України- на фронті! Вони захищають Україну в реальних боях з Москвою, а не в Москві. Й хотілося б, аби наш уряд в тилу пам‘ятав , де війна, й усвідомлював різницю між спортивними кумирами й Героями України. В останні чотири роки це високе звання було присуджено нашим воїнам за героїзм і мужність, багатьом- посмертно.... Тому не варто плутати грішне з праведним, змішувати все докупи, й займатися демагогією на темі героїв.

Р.S. Cпортсмени, співаки- це кумири і улюбленці мільйонів. Вони точно мають право на високі державні відзнаки і нагороди, на повагу, подяку і пошану. Але ж ми говоримо про Зірку Героя. Її вагу не можна розмивати , адже цю Зірку в останні роки вручають найкращим, багатьом- юним, прекрасним, сміливим- посмертно........

РР. SS. Особлива тема - двобій в Москві. Чим це відрізняється від ЧМ? Для мене- нічим

По материалам: twitter.com, facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»