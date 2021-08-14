Сегодня 14:36
Просмотров: 205
Украинский боксер оказался в сокрушительном нокауте
Повалился головой вперед.
Украинский боксер второго среднего веса (76,2 кг) Сергей Шевчук, поехавший за гонораром в Москву, вышел на бой против россиянина Орхана Гаджиева и был жесточайше бит.
Во втором раунде Шевчук, пропустив удар через руку, оказался в глубоком нокауте.
Orkhan Gadzhiev just killed a man (not literally). Disgusting 2nd round KO over Sergii Shevchuk. pic.twitter.com/KVvAaXuKJb
— caposa (@Grabaka_Hitman) August 13, 2021
Загрузка...