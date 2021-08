Украинский боксер оказался в сокрушительном нокауте

Повалился головой вперед.

Украинский боксер второго среднего веса (76,2 кг) Сергей Шевчук, поехавший за гонораром в Москву, вышел на бой против россиянина Орхана Гаджиева и был жесточайше бит.

Во втором раунде Шевчук, пропустив удар через руку, оказался в глубоком нокауте.

Orkhan Gadzhiev just killed a man (not literally). Disgusting 2nd round KO over Sergii Shevchuk. pic.twitter.com/KVvAaXuKJb

— caposa (@Grabaka_Hitman) August 13, 2021

Агентство Телевидения Новости