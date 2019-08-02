Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:33
Просмотров: 79

Украинский форвард забил гол за бельгийский "Гент" во втором квалификационном раунде Лиги Европы

Украинский форвард забил гол за бельгийский Гент во втором квалификационном раунде Лиги Европы

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук в значительной мере помог своей команде выйти в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

"Гент" во втором квалификационном раунде играл проти румынского "Виторула". Первый матч в Бельгии "Гент" выиграл с хоккейным счетом 6:3. В ответном - в Румынии, Яремчук на 37-й минуте матча открыл счет, на что "Виторул" ответил после перерыва двумя голами, забитыми после реализации 11-тиметровых.

В итоге вышло 2:1 в этом матче в пользу "Виторула", а по сумме двух поединков - 7:5 в пользу "Гента".


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 