Украинский футболист бельгийского "Гента" сделал голевой дубль в матче Лиги Европы

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между бельгийским "Гентом" и румынским "Виторулом" вышел сверхрезультативным - было забито 9 мячей. Два из них провел украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук.

"Гент" одержал победу 6:3 при этом Яремчук забил четвертый и шестой голы своей команды и плюс к этоу отал две голевые передачи..

После второго гола Яремчука "Гент" повел в счете 6:1. Два мяча, забитые затем футболистами "Виторула", сохранили минимальную интригу перед ответным матчем.





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