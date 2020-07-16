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Украинский футболист Евгений Шахов забил первый гол в итальянской серии "А"

Украинский футболист Евгений Шахов забил первый гол в итальянской серии А

Украинский футболист итальянского "Лечче" Евгений Шахов забил свой первый гол за эту команду, правда практически при этом не радовался.

В матче 33-го тура итальянской серии "А" "Лечче" принимал "Фиорентину".

Шахов вышел на поле на замену на 72-й минуте. А на 88-й, когда "Лечче" "горел" 0:3, украинский полузащитник сумел провести гол престижа, позволивший "Лечче" разве что проиграть с более приемлемым счетом - 1:3.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Шахова на 3:25.


Агентство Телевидения Новости

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