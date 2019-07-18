Украинский футболист Игорь Харатин забил гол за "Ференцварош" в матче Лиги Чемпионов

Венгерский "Ференцварош", ведомый украинским главным тренером Сергеем Ребровым и с тремя украинскими футболистами в составе, одолел болгарский "Лудогорец" в первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

Сначала "Ференцварош" виграл дома - 2:1, затем, в ответном матче - в гостях 3:2.

При этом в Болгарии счет за "Ференцварош" открыл украинец Игорь Харатин, замкнув головей навес с углового, поданного другим украинцем Александром Зубковым. Зубков отдал результативную передачу (на Михала Шкварку) и когда "Ференцварош" удвоил счет.





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