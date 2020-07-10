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10.07.2020 18:23
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Украинский футболист испанского "Альбасете" отметился голом и потасовкой

Украинский футболист испанского Альбасете отметился голом и потасовкой

Украинский нападающий Роман Зозуля оказался главным действующим лицом в матче 39-го тура испанской Сегунды между "Альбасете" и "Спортингом" из Хихона.

Во-первых, Зозуля забил гол, позволивший "Альбасете" отыграться и свести матч к ничьей - 1:1.

Во-вторых, по ходу матча и против Зозули грубо играли, и сам он отвечал тем же. После же финального свистка к Зозуле подошел футболист "Спортинга" Франсиско Молинеро и спровоцировал потасовку. В ходе потасовки Зозуля успел ударить, пусть и не акцентировано, соперника по лицу.


Агентство Телевидения Новости

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