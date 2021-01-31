Украинский футболист Роман Зозуля очень обрадовался, забив победный гол за “Альбасете”
Украинский форвард испанского “Альбасете” Роман Зозуля пока крайне редко забивает в нынешнем сезоне. Он сумел прервать безголевую засуху, продолжавшуюся три с половиной месяца
В матче 23-го туре Сегунды – второго по силам испанского дивизиона, “Альбасете” в гостях одержал победу над “Овьедо” – 1:0. Атором единственного гола стал именно Зозуля, замкнувший на 58-й минуте матча головой навес после подачи углового.
Ниже, в видеообзоре матча, угловой с голом Зозули на 22-й секунде.
Это лишь 2-й гол Зозули в 21 матче, проведенном за “Альбасете” в нынешнем сезоне.
Следует еще отметить, что “Альбасете”, недавно являвшийся, казалось, безнадежным аутсайдером, выиграл уже третью игру кряду и, имея 24 очка, поднялся с последнего 22-го места в дивизионе на 17-е.