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31.01.2021 18:06
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Украинский футболист Роман Зозуля очень обрадовался, забив победный гол за “Альбасете”

Украинский футболист Роман Зозуля очень обрадовался, забив победный гол за “Альбасете”

Украинский форвард испанского “Альбасете” Роман Зозуля пока крайне редко забивает в нынешнем сезоне. Он сумел прервать безголевую засуху, продолжавшуюся три с половиной месяца

В матче 23-го туре Сегунды – второго по силам испанского дивизиона, “Альбасете” в гостях одержал победу над “Овьедо” – 1:0. Атором единственного гола стал именно Зозуля, замкнувший на 58-й минуте матча головой навес после подачи углового.

Ниже, в видеообзоре матча, угловой с голом Зозули на 22-й секунде.

Это лишь 2-й гол Зозули в 21 матче, проведенном за “Альбасете” в нынешнем сезоне.

Следует еще отметить, что “Альбасете”, недавно являвшийся, казалось, безнадежным аутсайдером, выиграл уже третью игру кряду и, имея 24 очка, поднялся с последнего 22-го места в дивизионе на 17-е.


Агентство Телевидения Новости

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