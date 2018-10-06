Украинский футболист Владимир Костевич впервые забил за польский "Лех"

В матче 11-го тура чемпионата Польши по футболу свой дебютный гол за "Лех" из Познани забил украинский футболист Владимир Костевич. При этом гол Костевича позволил "Леху" уйти от поражения.

В матче "Гурник" - "Лех" Костевич отличился на 77-й минуте матча и сделал счет ничейным - 2:2. Так эта игра и завершилась.

Ниже на видео обзора матча гол Костевича с 1:18. Украинский защитник, выбежав в атаку, вынудил ошибиться соперника, перхватил мяч и забил гол.





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