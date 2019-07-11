11.07.2019 18:56
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Украинский футболист забил за венгерский клуб в Лиге Чемпионов
Чемпион Венгрии по футболу "Ференцварош" (Будапешт), ведомый украинским главным тренером Сергеем Ребровым и с тремя украинскими футболистами в составе, начал с первого квалификационного раунда выступление в Лиге Чемпионов.
"Ференцварош" встречается с болгарским "Лудогорцем". Первый матч, состоявшийся в Будапеште, принес победу "Ференцварошу" - 2:1.
При этом автором победного гола на 65-й минуте матча стал украинец Александр Зубков.
Ниже, в видеообзоре матча, гол Зубкова на 1:25.
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