Украинский новичок латвийского "Вентспилса" забил гол-красавец в Лиге Европы

В первом квалификационном раунде Лиги Европы за латвийский ФК "Вентспилс" дебютировал украинский нападающий Михаил Сергийчук и сразу же отметился голом.

"Вентспилс" принимал албанскую "Теуту" из Дурреса и одержал крупную победу - 3:0. При этом именно Сергийчук открыл счет на 5-й минуте матча, сделлав это эффектно и эффективно - ударом с разворота.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Сергийчука на 40-й секунде.





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