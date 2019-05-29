Украинскую теннисистку пожизненно отстранили за организацию договорных матчей

Ей также выписали 20 тысяч долларов штрафа.

Теннисистка Елена Плоскина была пожизненно отстранена за организацию договорных матчей, сообщает Eurosport со ссылкой на пресс-релиз организации Tennis Integrity Unit.

22-летняя украинка представила другого спортсмена человеку, который предлагал денежное вознаграждение за проведение матча с фиксированным результатом. Плоскина также не сообщила о двух случаях договорных матчей, о которых была поставлена в известность.

Помимо пожизненного отстранения, Плоскину оштрафовали на 20 тысяч долларов.

Лучшим результатом в мировом рейтинге для Елены стала 698-я строка, куда она поднималась еще в 2014 году.

Источник: sportarena.com

Новости портала «Весь Харьков»