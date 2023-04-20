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Україна закликала Ізраїль скасувати чемпіонат Європи з самбо

Україна закликала Ізраїль скасувати чемпіонат Європи з самбо

Посольство України в Тель-Авіві закликало міністерство культури і спорту Ізраїлю скасувати чемпіонат Європи з самбо, що розпочався в Хайфі, оскільки в ньому беруть участь збірні рф і білорусі, а спонсорами виступають урядові структури, що знаходяться під міжнародними санкціями, зокрема "Роснєфть".

"росія використовує спортивні змагання як ідеологічну зброю для поширення пропаганди та обілення своїх злочинів. білорусь як співучасник військової агресії проти України також несе відповідальність за злочини проти людяності, які вчинені в Україні.

Надання їм широкої арени є образою пам'яті сотень тисяч громадян України, у тому числі понад 220 українських спортсменів, які віддали життя у боротьбі за майбутнє демократичної європейської країни. Україна закликає ізраїльську сторону вжити всіх необхідних заходів для скасування турніру та його бойкоту", — йдеться у заяві.

Джерело: https://t.me/znua_live/89281

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