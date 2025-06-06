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Українка виборола «бронзу» на чемпіонаті Європи з марафону на байдарках і каное
Олена Циганкова стала бронзовою призеркою у каное-одиночці на короткій дистанції 3,4 км.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Спочатку 26-річна каноїстка з Рівненщини посіла четверте місце, але потім срібну призерку, Жофію Кішбан з Угорщини, позбавили медалі за порушення упродовж гонки (їй нарахували 30 секунд), тож Олена Циганкова піднялася на одну позицію вище та отримала бронзу.
Ще одна українка, Людмила Бабак, стала п’ятою.