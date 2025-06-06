Українка виборола «бронзу» на чемпіонаті Європи з марафону на байдарках і каное

Олена Циганкова стала бронзовою призеркою у каное-одиночці на короткій дистанції 3,4 км.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Спочатку 26-річна каноїстка з Рівненщини посіла четверте місце, але потім срібну призерку, Жофію Кішбан з Угорщини, позбавили медалі за порушення упродовж гонки (їй нарахували 30 секунд), тож Олена Циганкова піднялася на одну позицію вище та отримала бронзу.

Ще одна українка, Людмила Бабак, стала п’ятою.

Агентство Телевидения Новости