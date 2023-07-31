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Українські шаблістки посіли 4-те місце на командному турнірі чемпіонату світу з фехтування в Мілані
У поєдинку за бронзу Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Кравацька поступилися збірній Південної Кореї (32:45). Про це повідомляє Національна федерація фехтування України на Facebook.
"Без нагороди, але з важливими очками у відборі на Олімпіаду-2024!" - так у федерації прокоментували результат команди.
Фото: НОК України
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/14918
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