Українські шаблістки посіли 4-те місце на командному турнірі чемпіонату світу з фехтування в Мілані

У поєдинку за бронзу Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Кравацька поступилися збірній Південної Кореї (32:45). Про це повідомляє Національна федерація фехтування України на Facebook.

"Без нагороди, але з важливими очками у відборі на Олімпіаду-2024!" - так у федерації прокоментували результат команди.

Фото: НОК України

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/14918

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