Український стрибун у висоту здобув бронзу на етапі Діамантової ліги

24-річний український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув бронзову медаль на сьомому етапі Діамантової ліги 2026, що проходить у катарській Досі.

Про це повідомляє Чемпіон.

Українцю підкорилася висота у 2,24 м, але подолати наступний барєр він вже не зумів та залишився третім. Срібло у представника Катару Мутаза Баршіма, а переможцем став Маттео Сіолі з Італії, який показав результат 2,29 м.

Діамантова ліга. Стрибки у висоту, чоловіки.

1. Маттео Сіолі (Італія) – 2,29 м

2. Мутаз Баршім (Катар) – 2,27 м

3. Олег Дорощук (Україна) – 2,24 м

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