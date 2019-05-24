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Улет за борт вверх ногами после силового приема

Улет за борт вверх ногами после силового приема

Очень зрелищный момент.

На чемпионате мира по хоккею в Словакии в четвертьфинальном матче сборных России и США, завершившемся со счетом 4:3 в пользу россиян, оказывается, был эпизод, не вошедший в трансляцию.

В третьем периоде россиянин Александр Овечкин применил силовой прием против американца Брэди Шея. Американец улетел за борт. Присчем произошло это как раз в том месте, где находилась скамейка российской сборной.

Шей сумел быстро вернуться на лед и продолжить игру.


Агентство Телевидения Новости

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