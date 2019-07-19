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Ультрас хотели расправиться с футболистами своей команды после вылета из еврокубков

Ультрас хотели расправиться с футболистами своей команды после вылета из еврокубков

Футболисты хорватского "Хайдука" из Сплита не сумели пройти 1-й квалифиукационный раунд Лиги Европы и едва за это не были наказаны своими наиболее ярыми болельщиками.

"Хайдук" встречался с мальтийской "Гзирой". Футболисты хорватской команды, выиграв первый матч в гостях 2:0, умудрились в ответном проиграть дома - 1:3 и, соответственно, вылететь из-за большего количества голов, пропущенных на своем поле.

После финального свистка ультрас "Хайдука" прорвали ограждение на своем секторе и выбежали на поле, попытавшись выместить зло на футболистах "Хайдука".

Полицейские помешали осуществиться расправе.


Агентство Телевидения Новости

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