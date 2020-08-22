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Ультрас киевского «Динамо» проникли на матч без зрителей и устроили акцию против Суркиса и Луческу

Ультрас киевского «Динамо» проникли на матч без зрителей и устроили акцию против Суркиса и Луческу

После длительной весенней коронавирусной футбольной паузы стартовал, практически безо всякого летнего межсезонья, чемпионат Украины сезона 2020/21 гг. в Премьер-Лиге

1-й тур начался матчами с участием грандов – донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». «Шахтер» одержал победу над «Колосом» из Коваливки – 3:1, «Динамо» взяло верх над донецким «Олимпиком» - 4:1.

Из-за ситуации в Украине с коронавирусом матчи проходили без зрителей. Тем не менее, на поединок «Олимпик» - «Динамо» сумели проникнуть динамовские ультрас, недовольные тем, что главным тренером команды, за которую они болеют, назначен бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу.

Столичные ультрас покричали: «Суркис – позор «Динамо»!» и «Луческу, уходи!», после чего покинули стадион.


Агентство Телевидения Новости

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