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Умер боксер, нокаутированный в 12-м раунде

Умер боксер, нокаутированный в 12-м раунде

Рефери следовало останавливать бой после нокдауна, однако он дал, в буквальном смысле, добить боксера, который был уже не в состоянии защищаться.

Трагедия произошла по итогам боя за вакантный титул WBC Asian Boxing Council silver в полутяжёлом весе между 36-летним Доном Паруеангом из Таиланда и 49-летним итальянцем Кристианом Дагио.

Бой проходил в городе Рангсит (Таиланд).

Дагио 10 лет назад переселился в Таиланд. И лишь с 2015-го года, то есть с 46-летнего возраста, стал проводить профессиональные бои. До поединка против Паруенга Дагио 10 раз выходил в ринг, и все 10 боев выиграл, причем нокаутом.

И, вот, 11-й профессиональный бой стал для Дагио роковым. В 12-м раунде он оказался в нокдауне, но сумел подняться и продолжить бой. Рефери проигнорировал тот факт, что итальянский боксер уже был не в состоянии защищаться. Тут же Дагио оказался в глубоком нокауте. 

Потеряв сознане, он больше так и не пришел в себя. Пробыв несколько дней в коме, сегодня Кристиан Дагио умер.


Агентство Телевидения Новости

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