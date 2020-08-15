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Унижение. "Барселона" проиграла 2:8 в четвертьфинале Лиги Чемпионов

Унижение. Барселона проиграла 2:8 в четвертьфинале Лиги Чемпионов

Так много "Барселона" не пропускала в матчах еврокубков никогда в своей истории.

В унижение для испанской "Барселоны" превратился четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против немецкой "Баварии".

"Бавария" одержала победу 8:2.

На данный момент известны уже три из четырех полуфиналистов Лиги Чемпионов. Одна полуфинальная пара: "Лейпциг" - "Пари-сен-Жермен". Во втором полуфинале мюнхенская "Бавария" встретится с победителем четвертьфинала "Манчестер Сити" - "Лион".

Агентство Телевидения Новости

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