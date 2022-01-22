Сегодня 17:14
Просмотров: 224
Упал, как подкошенный. Нокаут в главном бою боксёрского вечера
Всё решил удар в висок.
В американском Сакраменто состоялся вечер бокса, в главном бою которого дрались два американца Маликай Джонсон и Юд Энигес.
На последних секундах 2-го раунда Энигес упал от пропущенного удара в висок. До счета «10» он поднялся и даже сумел стать в боксёрскую стойку. После чего прозвучал гонг о завершении раунда.
Однако Энигес, фактически, побывал в нокауте. Потому на третий раунд он уже не вышел.
У Джонсона эта победа стала 7-й в 8-ми проведенных боях, в том числе 4-й — нокаутом.
Ниже — видео боя. Нокаутирующий удар — на 7:45.
Загрузка...