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Усик формально подошел к открытой тренировке в Москве перед боем с Гассиевым
Чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик, приехавший в Москву на бой с чемпионом мира по вверсиям IBF и WBA.россиянином Муратом Гассиевым, фактически сорвал открытую тренировку.
Усик прибыл на это обязательное медиа-мероприятие, но особо развлекать москвичей не стал. Александр, войдя в ринг, сделал несколько боксерских движений, поулыбася и покинул ринг.
Таким образом, формально Усик ничего не нарушил.
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