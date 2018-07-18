Усик формально подошел к открытой тренировке в Москве перед боем с Гассиевым

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик, приехавший в Москву на бой с чемпионом мира по вверсиям IBF и WBA.россиянином Муратом Гассиевым, фактически сорвал открытую тренировку.

Усик прибыл на это обязательное медиа-мероприятие, но особо развлекать москвичей не стал. Александр, войдя в ринг, сделал несколько боксерских движений, поулыбася и покинул ринг.

Таким образом, формально Усик ничего не нарушил.





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