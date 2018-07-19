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Усик - Гассиев. Финальная пресс-конференция в Москве и дуэль взглядов

Усик - Гассиев. Финальная пресс-конференция в Москве и дуэль взглядов

В Москве состоялось предпоследнее обязательное медиа-мероприятие перед боксерским поединком двух до сих пор непобедимых чемпионов мира в тяжелом весе украица Александра Усика и россиянина Мурата Гассиева.

Боксеры провели финальную пресс-конференцию, после чего устрили достаточно беззлобную дуэль взглядов, держа в руках по два принадлежащих им чемпионских пояса.

Усик, в частности, сказал, что во время своей подготовки к бою задействовал в качестве спарринг-парнтеров Владимира Кличко и Александра Гвоздика.

Также он отметил, что неважно, кто какую страну представляет. Главное - быть воспитанным человеком и уважительно относиться к сопернику.

Ниже - полная пресс-конференция Усика, Гассиева, их тренеров и промоутеров. Дуэль взглядов начинается на видео с 1:04.35.

Впереди еще последнее мероприятие - церемония взвешивания с заключительной дуэлью взглядов.

После чего - финальный бой Всемирной боксерской серии. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Победитель заберет все четыре поса.


Агентство Телевидения Новости

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