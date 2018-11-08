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Усик и Беллью потренировались на людях перед боем в Манчестере

Усик и Беллью потренировались на людях перед боем в Манчестере

Так совпало, что в один и тот же день в английском городе Манчестер местный футбольный клуб "Манчестер Сити" разгромно выиграл в Лиге Чемпионов у донецкого "Шахтера" - 6:0, а также абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе (до 90,7 кг) украинец Александр Усик и британец Тони Беллью провели открытые тренировки.

Усик будет драться с Беллью в Манчестере в ближайший уик-энд. Пока же Усик сетует, что Беллью слишком много говорит, а Беллью обещает побить Усика и отобрать титул абсолютного чемпиона мира.

Усик провел на профессиональном ринге 15 боев. Все выиграл. Из них 11 - нокаутом. В послужном списке Беллью 30 побед, в том числе 20 - нокаутом, 2 поражения и одна ничья.


Агентство Телевидения Новости

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