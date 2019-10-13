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Усик одержал досрочную победу в супертяжелом весе

Усик одержал досрочную победу в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик, в своем дебютном бою в супертяжелом весе на профессиональном ринге дрался в Чикаго против американца Чезза Уизерспуна.

Уизерспун, оказывавший скорее формальное сопротивление, довольно много напропускал в 7-м раунде и на 8-й раунд уже не вышел.

Такой оказалась первая победа Усика в супертяжелом весе. Всего же в его послужном списке теперь 17 боев на профессиональном ринге и при этом 17 побед, в том числе 13 - нокаутом.

Следующий бой Усика в супертяжах уже может оказаться титульным за чемпионский пояс.


Агентство Телевидения Новости

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