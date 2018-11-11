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Усик, проигрывая по очкам, нокаутировал Беллью и отправил того на пенсию (видео боя)

Усик, проигрывая по очкам, нокаутировал Беллью и отправил того на пенсию (видео боя)

Украинский боксер из Симферополя Александр Усик защитил звание чемпиона мира в тяжелом весе, сохранив все чемпионские пояса. При этом Усик уступал по ходу боя британцу Тони Беллью и пропустил как никогда много ударов.

В поединке, состоявшемся в Манчестере, Усик был безусловным фаворитом, однако Беллью нашел слишком много "дырок" в защите украинского боксера, и при этом сам британец не давал как следует в себя попасть.

Так продолжалось до 8-го раунда, когда Усик все же "пристрелялся" и, пробив "двойку", уронил Беллью.

Британец тяжело упал, пытытался подняться до счета "10", опираясь на канаты ринга, но рефери остановил бой. Это был нокаут.

На момент остановки боя на картах одного из судей была ничья 67-67, двое других отдавали предпочтение Беллью: 68-65 и 67-66.

Для 31-летнего Усика это 16-я победа в 16-ти боях на профессиональном ринге, в том числе 12-я - нокаутом. 35-летний Белью объявил после поражения от Усика о завершении своей профессиональной карьеры, за которую одержал 30 побед, из них 20 нокаутом, трижды проиграл и в одном бою была зафиксирована ничья.

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Темы: бокс, усик

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