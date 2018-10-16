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За порядком на матче Украина — Чехия в Харькове проследят почти 2500 силовиков

За порядком на матче Украина — Чехия в Харькове проследят почти 2500 силовиковОжидается, что на матч придут около 35 тысяч болельщиков, сообщают в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«Охрану публичной безопасности обеспечат 1350 работников Нацполиции и 1090 правоохранителей из числа приданных сил: военнослужащие Нацгвардии, Харьковского университета воздушных сил, Харьковского национального университета внутренних дел и работники полиции из других регионов», — пообещали в полиции.

Болельщиков просят не нарушать порядок.

Проезд вокруг стадиона «Металлист» временно перекроют, предупредили в пресс-службе Харьковского горсовета. Движение по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской и ул. Плехановской (на участке от ул. Молочной до ул. Полевой) запретят с 18.00 16 октября до 00.30 17 октября.

Автобусы будут ходить так:

№68э, 232э изменят конечную остановку «Станция метро «Метростроителей». Высадка и посадка пассажиров — на остановке «Станция метро «Проспект Гагарина».

№260э сократит маршрут. На конечную остановку автобусы будут ехать так: ул. Плехановская — станция метро «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко, возле железнодорожной станции Балашовка).

№244э будет объезжать стадион так: пр. Московский — ул. Полевая и дальше по маршруту.

№251э: пр. Московский — ул. Богдана Хмельницкого — пл. Защитников Украины — пр. Московский — ул. Полевая — ул. Плехановская и дальше по маршруту.

С 18.00 трамваи будут медленнее ходить по ул. Плехановской, на участке от ул. Державинской до ул. Молочной, не останавливаясь на станции метро «Спортивная».

С 21.00 до 21.45 и с 23.30 до 00.30 трамваи будут ходить так:

№5: ул. Одесская — пр. Героев Сталинграда — ул. Морозова — ул. Плехановская — ул. Полевая — ул. Молодой Гвардии — ул. Плехановская — ул. Морозова — пр. Героев Сталинграда — ул. Одесская.

№6: 602 м/р — Салтовское шоссе — ул. Академика Павлова — пр. Московский — ул. Кошкина — парк Машиностроителей — пр. Московский — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский шлях — ул. Евгения Котляра — Южный вокзал.

в обратном направлении: Южный вокзал — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский шлях — пл. Сергиевская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Московский — ул. Академика Павлова — Салтовское шоссе — 602 м/р.

№27: Новожаново — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Московский — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — ул. Веринская — ул. Академика Павлова — пр. Московский — ул. Кошкина — парк Машиностроителей — пр. Московский — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — Новожаново;

№28: Новожаново — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Московский — ул. Академика Павлова — ул. Веринская — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — пр. Московский — ул. Кошкина — парк Машиностроителей — пр. Московский — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — Новожаново.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: футбол

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