Забил гол-красавец и тут же выпил пива

В матче чемпионата Швеции по футболу между командами "Хаммарбю" и "Гетеборг" на 79-й минуте произошел нерядовой эпизод.

Футболист «Хаммарбю» Кеннеди Бакирчиоглу великолепно исполнил штрафной удар, направив мяч в "девятку" ворот "Гетеборга".

Бакирчиоглу побежал праздновать успех. С трибуны полетел пластиковый стакан с пивом. Футболист поймал стакан и сделал глоток.

Остается добавить, что этим голом Бакирчиоглу установил окончательный итог матча - 3:0 в пользу "Хаммарбю".





Агентство Телевидения Новости