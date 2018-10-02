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Забил гол-красавец и тут же выпил пива
В матче чемпионата Швеции по футболу между командами "Хаммарбю" и "Гетеборг" на 79-й минуте произошел нерядовой эпизод.
Футболист «Хаммарбю» Кеннеди Бакирчиоглу великолепно исполнил штрафной удар, направив мяч в "девятку" ворот "Гетеборга".
Бакирчиоглу побежал праздновать успех. С трибуны полетел пластиковый стакан с пивом. Футболист поймал стакан и сделал глоток.
Остается добавить, что этим голом Бакирчиоглу установил окончательный итог матча - 3:0 в пользу "Хаммарбю".
Темы: футбол
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