06.01.2022 16:09
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Забит самый быстрый гол в истории индийского футбола
Всё началось, само собой, с розыгрыша мяча в центре поля.
Это в матче 9-го тура чемпионата Индии между командами «Мохун Баган» (Калькутта) — «Хайдарабад» уже через 12 секунд после стартового свистка мяч оказался в воротах «Хайдарабада».
Отличился австралийский легионер «Мохун Багаана» Давид Вильямс. Гол Вилямса стал самым быстрым в истории индийского клубного футбола.
Сам же матч в итоге завершился вничью — 2:2.
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