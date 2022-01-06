Забит самый быстрый гол в истории индийского футбола

Всё началось, само собой, с розыгрыша мяча в центре поля.

Это в матче 9-го тура чемпионата Индии между командами «Мохун Баган» (Калькутта) — «Хайдарабад» уже через 12 секунд после стартового свистка мяч оказался в воротах «Хайдарабада».

Отличился австралийский легионер «Мохун Багаана» Давид Вильямс. Гол Вилямса стал самым быстрым в истории индийского клубного футбола.

Сам же матч в итоге завершился вничью — 2:2.





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