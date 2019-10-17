Заколдованные ворота. Две штанги и перекладина в одной атаке

Бывает, когда шайба категорически отказывается залетать в ворота.

Именно так произошло во время одной из атак в третьем периоде матча регуляроно чемпионата КХЛ между московскими командами "Динамо" и ЦСКА.

Хоккеисты "Динамо" в этой атаке дважды попали в штанги и один раз - в перекладину, но так и не сумели поразить сами ворота.

Счет же, установившийся на тот момент, так и не изменился до финальной сирены - "Динамо" проиграло 1:2.





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