"Заколдованные" ворота не дали залететь в них мячу

Удивительный эпизод произошел в футбольном матче чемпионата Японии.

Встречались команды "Кашима Антлерс" и "Саган Тосу".

На 12-й минуте матча при счетое 0:0 мяч должен был залетать в сетку ворот "Саган Тосу". Но, удивительным образом, мяч, ударившись о две штанги, прилетел в руки лежащего вратаря.

Впрочем, в конце концов, чары с ворот все же удалось снять. Футболисты "Кашимы Антлерс" выиграли этот матч со счетом 2:1.

Ниже, в видеообзоре матча, эпизод с "заколдованными" воротами на 1:15.





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