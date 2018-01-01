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Сегодня 16:46
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"Заколдованные" ворота

Заколдованные ворота

Мяч должен был четырежды пересечь линию ворот, но забить гол так и не удалось.

В матче чемпионата Шотландии по футболу между "Росс Каунти" из Дингуолла и "Сент-Джонстона" из Перта в одной из атак игроков "Росс Каунти" ворота "Сент-Джонстона" оказались словно заколдованными

Сначала полевой игрок "Сент-Джонстона" выбил выбил мяч с линии ворот, затем на помощь защищающейся команда пришла штанга, и тут же вратарь умудрился дважды отбить "мертвые" мячи.

Сам же матч завершился, в конце концов, с ничейным счетом 1:1.


Агентство Телевидения Новости

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