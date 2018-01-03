Зима на главной спортивной арене Харькова. На "Металлисте" зеленеет трава

Выращивание травы зимой в Харькове. Причем не в парнике, а на стадионе "Металлист". Оказывается, этой зимой в этом есть смысл и, более того, необходимость.

В украинском футболе ныне зимнее межсезонье. Игроки в отпусках. А вот на стадионе "Металлист" кипит работа. Здесь восстанавливают, да еще и выращивают траву. Сейчас она на главной спортивной арене Харькова зеленая-зеленая. Газон подогревается снизу, а также подогревается и еще и освещается сверху специальными установками для стимуляции роста травы. К тому же для защиты от холода используются покрывала из ткани.

Решение не консервировать, а наоборот, выращивать траву принято, потому что в феврале здесь имеет дважды с интервалом в три дня, сыграть донецкий "Шахтер" - против одесского "Черноморца" в рамках чемпионата Украины и против итальянской "Ромы" в Лиге Чемпионов.

Вадим Гунько, генеральный директор «Шахтер-Сервиса":

Это единственный вариант, при котором мы можем вступить, скажем так, в зиму и подойти подготовленными к ближайшим матчам в феврале. То есть газон будет выращиваться всю зиму. Это один из вариантов программ по уходу за газоном при таком графике проведения игр при нашем климате. Других вариантов тут просто быть не может.

Следует еще отметить, что сейчас на "Металлисте" идут работы и на Западной трибуне - расширяется медиасектор для прессы. Кресла, на которых сидели болельщики, переоборудуются в рабочие места для представителей СМИ.

Агентство Телевидения Новости