Зимняя Олимпиада-2022. Медальный зачет по итогам 10 февраля

Второй день подряд одна и та же сборная удерживает лидерство в медальном зачете на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Это — сборная Германии.

У немецкой сборной по итогам сегодняшнего дня больше золотых медалей, чем у какой-либо иной — 6. Далее в первой тройке расположились также европейские страны — Норвегия и Австрия.

Всего же награды различного достоинства Пекина-2022 есть уже у олимпийцев из 25-ти стран.

Агентство Телевидения Новости