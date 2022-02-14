Зимняя Олимпиада-2022. Медальный зачёт по итогам 14 февраля

В Пекине началась заключительная неделя зимней Олимпиады. Лидер общекомандного зачёта вплотную приблизился к 10-ти золотым медалям Пекина-2022.

Речь идет о сборной Норвегии, у которой по итогам сегодняшнего дня соревнований стало 9 золотых медалей и 21 — в общей сложности.

В первой тройке за Норвегией располагаются Германия и США.

Всего награды на нынешней зимней Олимпиаде завоевали уже спортсмены 26-ти стран. Украины в этом перечне, увы, нет.

Агентство Телевидения Новости