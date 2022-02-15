Зимняя Олимпиада-2022. Медальный зачет по итогам 15 февраля

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине по итогам сегодняшнего дня соревнований обозначился безоговорочный лидер в медальном зачёте.

Норвегия не просто сохраняет за собой первую позицию, а еще и ушла в значительный отрыв. Норвежские спортсмены завоевали уже на этой Олимпиаде 26 медалей, в том числе 12 золотых.

Далее в первой тройке находятся Германия и США.

Всего олимпийские медали Пекина-2022 есть уже у спортсменов 27-ми стран. Увы, среди них отсутствует Украина.

Агентство Телевидения Новости