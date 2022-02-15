Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:03
Просмотров: 130

Зимняя Олимпиада-2022. Медальный зачет по итогам 15 февраля

Зимняя Олимпиада-2022. Медальный зачет по итогам 15 февраля

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине по итогам сегодняшнего дня соревнований обозначился безоговорочный лидер в медальном зачёте.

Норвегия не просто сохраняет за собой первую позицию, а еще и ушла в значительный отрыв. Норвежские спортсмены завоевали уже на этой Олимпиаде 26 медалей, в том числе 12 золотых.

Далее в первой тройке находятся Германия и США.

Всего олимпийские медали Пекина-2022 есть уже у спортсменов 27-ми стран. Увы, среди них отсутствует Украина.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 