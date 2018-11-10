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10.11.2018 14:49
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Зинченко поддержал Усика перед боем футболкой с автографами футболистов "Манчестер Сити"

Зинченко поддержал Усика перед боем футболкой с автографами футболистов Манчестер Сити

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не упустил возможности пообщаться в Манчестере с украинским боксером Александром Усиком накануе боя Усика в этом городе с британцем Тони Беллью.

Зниченко приехал к Усику не с пустыми руками, а с подарком - футболкой "Манчестер Сити", на которой расписались футболисты английской команды.

На футболке 17-й номер. 17 - это любимое число Усика, родившегося 17 января 1987 года.

Агентство Телевидения Новости

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