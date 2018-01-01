Знаменитый ветеран MMA за минуту избил до потери сознания соперника из Японии

43-летняя легенда ММА из Хорватии Мирко «Кро Коп» Филипович не усидел на спортивной пенсии, выступив на новогоднем турнире Rizin в Японии

Филипович дралсся против местной еще более возрастной знаменитости - 47-летнего Цуёши Косаки.

Косака сходу попытался огорошить Филиповича, набросившись на него с акцентированными боковыми, однако оказался к крепких объятиях Мирко у канатов и пропустил несколько ударов в голову в клинче. После чего японец «поплыл», оказался на настиле, где Филипович продолжил его избивать до потери сознания вплоть до вмешательства рефери. Рефери остановил бой, когда последовала капитуляция секундантов из угла Косаки.

На всё про всё у хорвата ушла ровно минута.





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