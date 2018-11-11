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Зрители устроили массовую драку на трибунах после скандального боя в Москве
Скандальные события поединка по смешанным единоборствам, в котором россиянин Тимур Нагибин был дисквалифицирован за то, что нокаутировал после завршения первого раунда армянина Георгия Караханяна, проживающего в США, в буквальном смысле не оставили безучастными зрителей "Ледового дворца" в Москве, где проходил этот бой.
У поклонников Нагибина "закипела" горячая кровь. Не менее горячей она оказалась и у поклонников Караханяна.
В результате образовалось несколько боевых очагов по всему "Ледовому дворцу".
Темы: драка
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