Зустріч Камерун-Бразилія: прогноз на матч у рамках ЧС-2022

За результатами жеребкування у групі G Чемпіонату світу з футболу у Катарі виступатимуть команди Бразилії, Сербії, Швейцарії та Камеруну. Тільки дві з них, що посядуть найвищі місця в таблиці, зможуть розраховувати на вихід до 1/8 фіналу. Якщо хочете зробити на матч Камерун-Бразилія ставки, зверніть увагу на офіційний сайт ліцензованої українською комісією з азартних ігор букмекерську контору Паріматч. Майданчик пропонує найкращі коефіцієнти, об'ємний розпис можливих результатів, приємні бонуси та прямі трансляції футболу для зареєстрованих клієнтів.

Камерун: статистика команди

Збірна Камеруну вважається однією з найуспішніших у зоні КАФ. Вона 5 разів вигравала Кубок африканських націй та брала участь у чвертьфіналі Чемпіонату світу. Якщо згадати, «леви» також здобули срібну медаль на Кубку Конфедерацій у 2003 році. Це означає, що в Катарі колектив матиме шанс на більшу кількість перемог.

Камерунців на груповому етапі ЧС-2022 очолить Рігоберт Сонг, який є рекордсменом за кількістю проведених матчів за збірну — 137. В цьогорічний склад під його наставництво із зірок увійшли:

Андре Замбо Ангісса з «Наполі»;

Андре Онан із «Аякса»;

Вінсент Абубакар, який раніше грав у «Порту» та «Бешикташі» (у 2022 став найкращим бомбардиром чемпіонату Африки).

Команда Камеруну впевнено перемогла у відборі та вийшла у фінал, де змагалася зі збірною Алжиру.

Статистика збірної команди Бразилії

Бразильці на цей час вважаються найкращою футбольною командою у світі, посідаючи перше місце в рейтингу ФІФА. Вони ставали чемпіонами світу у 1958, 1962, 1970, 1994 та 2002 роках. Крім того, посіли друге місце у 1950 та 1998.

Сьогодні «обрані» — це перші претенденти на головний трофей у черговий раз. До складу входить один із найкращих нападаючих в історії футболу — Неймар, гравець «Парі Сен-Жермен», який незабаром обжене Пеле за кількістю забитих м'ячів, виступаючи за збірну. В останні роки «жовто-зелені» здобули безліч нагород, у тому числі двічі вигравши Олімпійські ігри (2016, 2020), Кубок Конфедерацій (2009, 2013) та Кубок Америки (2019).

Матч Камерун — Бразилія 2022 року: прогноз, на кого ставити

Бразильці та камерунці вже неодноразово з'ясовували стосунки. Уболівальники, напевно, згадають товариський матч 2018 року, коли Бразилія обіграла Камерун. Проте більшою сенсацією стала заміна Неймара лише за кілька хвилин після початку гри. Цікаво, що більшість основного часу Камерун був рівним суперником Бразилії. Ось тільки останні створили чіткіші можливості, і це дало їм перемогу. Схожий сценарій очікується і під час матчу в Катарі.

На думку аналітиків Parimatch, імовірність тріумфу умовних гостей становить не менше 70%. Поставити перемогу Камеруну запропоновано з коефіцієнтом 8.90. Нічия грає за 5.30. А вікторія лідера зустрічі котирується по 1.33.