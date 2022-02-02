01.02.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Чеcька Республіка

30.01.2022 року в центрі Праги пройшли демонстрації, організовані рухом Svobodni проти поправок до закону про пандемію, що розглядатиметься 01.02.2022 року на позачерговому засіданні Палати депутатів. Демонстрації пройшли мирно, без сутичок із поліцією.

Грузія

Епідеміологічна ситуація в Грузії суттєво ускладнилася. Кількість щоденних смертей залишається високою (+35 за добу), індекс позитивності продовжує перебувати на високому рівні – 28,82 %, кількість активних випадків інфікування становив черговий максимум – 151 139 осіб. Водночас кількість хворих, які перебувають у лікарнях, суттєво не збільшується, що свідчить про легку форму хвороби.

Найскладніша ситуація в столиці – у Тбілісі за останню добу виявлено 7 078 осіб, які захворіли на коронавірус.

За повідомленням міністра охорони здоров'я Грузії Зураба Азарашвілі, незважаючи на зростання випадків зараження штамом «Омікрон», на сьогодні потреби у розгортанні польових шпиталів у країні немає. Нині мобілізовано вісім тисяч ліжок, з яких зайнято лише п’ять тисяч.

Турецька Республіка

Строк карантину в разі позитивного ПЦР-тесту в Туреччині тепер становить сім днів. Уряд ухвалив рішення припинити вимогу ПЦР-тестів для подорожей на території країни (окрім авіаперельотів), відвідування масових заходів, ТРЦ, кінотеатрів тощо. У громадян України для в‘їзду до ТР затребуватимуть негативний ПЦР-тест і реєстрацію на сайті Міністерства охорони здоров‘я ТР.

Ісламська Республіка Іран

Як зазначили представники міністерства охорони здоров’я Ірану, в країні очікується відновлення заборони на пересування приватного транспорту між провінціями «червоних» і «помаранчевих» зон.

Окрім того, введено понад 132,2 млн. доз вакцин, із яких 54,1 млн. осіб отримали вже другу і 17,3 млн – третю дозу вакцини.

Держава Катар

Міністерство охорони здоров’я Катару схвалило використання вакцини «Pfizer/BioNTech» для щеплення дітей від 5 до 11 років. Імунізацію дітей із 30 січня можна зробити в одному з медичних центрів емірату. Вакцинація проводиться двома уколами – друга доза вводиться через три тижня після першої. Влада Катару продовжує втілення стратегії із залучення ширших верств населення до вакцинації, що є найдієвішим способом протидії пандемії COVID-19. Незважаючи на те, що діти, як правило, хворіють коронавірусною хворобою у легкій формі, вони є переносниками вірусу та інфікують значну кількість людей, особливо – штамом «Омікрон».

Королівство Саудівська Аравія

З 01.02.2022 вакцинація бустерною дозою та статус «імунізований» у додатку «Tawakkalna» будуть обов’язковою умовою для використання наземних, морських і залізничних перевезень, за винятком груп громадян, звільнених від вакцинації. Розпорядження влади стосується також поїздок на поїздах, таксі, взятих у прокат автомобілях, поїздок на міських/міжміських автобусах, поромів між м. Джазан та островом Фарасан.

Алжирська Народна Демократична Республіка

За даними Алжирського Інституту Пастера, в країні фіксується збільшення випадків захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон», який становить 93 % від усіх виявлених позитивних випадків. Решта 7 % належать до штаму «Дельта», більшість пацієнтів із зазначеним варіантом перебувають на лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії.

Протягом тижня в Алжирі тривала загальнонаціональна кампанія з вакцинації населення країни від коронавірусу. З цією метою у 800 мечетях по всій країні були створені пункти вакцинації для щеплення усіх охочих. Окрім цього, у 102 мечетях країни створено пункти безкоштовного скринінгу для виявлення захворювання на Covid-19. Голова Алжирського товариства імунології К. Дженоухат прогнозує покращення епідеміологічної ситуації в Алжирі з березня 2022 року після набуття населенням країни необхідного колективного імунітету.

Арабська Республіка Єгипет

За даними міністерства охорони здоров‘я та народонаселення АРЄ, до республіки надійшло дві партії вакцин: 11 5000 доз вакцини Oxford-AstraZeneca від Латвії та близько 4 млн. доз цієї ж вакцини від Великої Британії.

Всі отримані дози вакцин пройдуть експертизу в лабораторіях Єгипетського управління з контролю за лікарськими засобами (EDA), після чого будуть розподілені між 1 393 центрами з вакцинації населення по всій країні.

При цьому в Єгипті проходить вакцинація дітей у віковому діапазоні 12-18 років вакциною Pfizer, а також вивчається можливість зниження мінімального віку для вакцинації до 5 років.

Ісламська Республіка Пакистан

На тлі зростання захворюваності на штам «Oмікрон» у Пакистані Національним командно-оперативним центром продовжено дію введених 19.01.22 р. карантинних обмежень з 31 січня по 15 лютого 2022 р.

Китайська Народна Республіка

У Китаї зареєстрували 37 нових випадків зараження коронавірусом серед осіб, пов'язаних із майбутньою зимовою Олімпіадою у Пекіні. 12 нових випадків припадають безпосередньо на спортсменів і членів делегацій. Згідно з даними оргкомітету Ігор у Пекіні, за останню добу проведено близько 63 тис. тестів на коронавірус серед тих, хто пов'язаний з Іграми. Днем раніше було виявлено 34 випадки коронавірусу.

Малайзія

МОЗ Малайзії повідомило, що більше половини нових кластерів захворювань коронавірусом приходиться на сферу освіти – 169 із 301.

Источник: szru.gov.ua

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